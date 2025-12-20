Manuel A. Hernández fue elegido como juez de la SCJ tras 28 años de experiencia

Manuel Aurelio Hernández Victoria, quien fue elegido para ocupar un puesto como juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuenta como 28 años en la experiencia.

Ha sido juez de paz en el Distrito Nacional, también presidente de la tercera sala civil y comercial; juez miembro de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En el momento de la entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se desempeñaba como juez presidente de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Santo Domingo y segundo sustituto de dicha corte.

“En las evaluaciones periódicas que hace la Suprema Corte de Justicia en estos 28 años haciendo camino al andar, en esas evaluaciones siempre se me han marcado mi desempeño en el rango de la excelencia”, dijo en la entrevista.

En lo académico, es doctor de la Universidad del País Vasco, España; tiene un máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho; en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, posgrado en Derecho Civil, Derecho Penal, Especialidad en Derecho Procesal Civil, Derecho Judicial, Procesal Constitucional y Procesal Penal.

Es docente en los programas de posgrado y maestría conferencista, además de una columna en la Z digital.

“Postulo a una posición en la Suprema Corte de Justicia porque fundado en que he atesorado los conocimientos suficientes en la práctica jurisdiccional y en la academia para asumir la competencia que la Constitución de la República y las leyes le confieren, le otorgan a la Suprema Corte de Justicia el control difuso de la constitucionalidad, control de legalidad, asumir las nuevas técnicas de la casación a los fines de una pronta y buena administración de justicia”, dijo en la entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura.