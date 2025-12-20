INTRANT seguirá ampliando pruebas antidopaje a conductores

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reafirmó su apoyo a la aplicación de pruebas antidopaje a los choferes del transporte público y anunció el crecimiento progresivo de estas evaluaciones, como parte de una regla integral de prevención orientada a reducir los casos de consumo de sustancias ilícitas.

La entidad destacó que su director, el ingeniero Milton Morrison dispuso como prioridad el operativo de estas pruebas de antidopaje como una medida fundamental para la seguridad vial, con el objetivo cuidar y sobre todo proteger la vida de los conductores, viajeros y peatones. El organismo subrayó que “el enfoque es técnico, sanitario y de salud pública, y no punitivo.”

De acuerdo con datos oficiales, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 el INTRANT ha hecho 2,852 evaluaciones y pruebas antidoping, llegando a conductores del transporte urbano, interurbano, de carga y motociclistas.

En cuanto al crecimiento o ampliación de estas pruebas, el INTRANT dijo que ya implementa esta medida de manera progresiva para añadir a motociclistas, conductores institucionales y choferes del sector privado.

De los 2,852 evaluados, 1,860 corresponden a choferes del transporte urbano e interurbano; 613 a motociclistas; 256 a conductores de carga y 123 a conductores institucionales de entidades como la OMSA, el Ministerio de Trabajo y el propio INTRANT.

La institución aclaró que este enfoque responde a la responsabilidad, donde todos los usuarios de la vía deben cumplir condiciones de conducción segura, sin excepción de modalidad o sector.

Sobre la continuidad de estas acciones, el INTRANT sostuvo que “la visión institucional es avanzar hacia un esquema sostenido y permanente, que combine operativos sorpresa con programas estructurados de prevención, seguimiento y evaluación. En ese sentido, las pruebas antidoping no se conciben como operativos aislados.”

Como estrategia, a través del Programa Tránsito Limpio, el INTRANT indica que mantiene un acuerdo colaboración con la Cruz Roja Dominicana, que establece “un modelo de continuidad, acompañamiento sanitario y protocolos definidos, con miras a su fortalecimiento y ampliación a nivel nacional.”

En cuanto a los motoristas, el INTRANT indicó que realiza algunos operativos específicos que son similares a este sector por su alta demanda de amenaza vial.

Hasta el momento, 613 motoristas han sido examinados en jornadas hechas junto a la Cruz Roja Dominicana y con la participación de más de cinco federaciones de motociclistas, incluyendo pruebas de antidoping, pruebas médicas, detención temprana de diabetes e hipertensión y orientación en seguridad vial, señala.

El INTRANT confirmó que “continuará desarrollando operativos especiales de antidoping de manera interinstitucional, en coordinación con la DIGESETT, la OMSA, el Ministerio de Trabajo, la Cruz Roja Dominicana, gremios del transporte y empresas privadas, con el propósito de integrar estas pruebas a los dispositivos de control y fiscalización y fortalecer la prevención para la protección de la vida.”