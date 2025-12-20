Federación inicia programa “Navidad sin Drogas” para concienciar a la población

La Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas (Fedelucd) anunció su programa “Navidad sin Drogas”, en el que desplazarán unos 15 mil miembros de la institución.

Francisco Núñez Cáceres, presidente de la federación, aseguró que sus miembros se encontrarán en puntos estratégicos como semáforos de las avenidas principales, entradas y salidas de peajes y balnearios.

“Estamos enviando a nuestros miembros a cubrir parte estratégica de la capital, provincias y municipios del país, donde tenemos filiales, entregando material preventivo, a fin de que el público conozca el daño que producen las drogas y pueda apartarse de ellas”, manifestó Núñez Cáceres.

Núñez Cáceres hizo un llamado a la ciudadanía para que durante las fiestas de Navidad mediten y se abstengan del consumo de sustancias alucinógenas para evitar indigentes.

“Siempre hemos manifestado que si no se hace conciencia por el daño que producen los vicios, vamos a llorar como niños, lo que no habremos podido defender como hombres”, afirmó.

Por otro lado, el representante de la federación hizo un llamado al Gobierno para que le otorgue un presupuesto a las instituciones de lucha contra las drogas, como fruto de su labor en la educación a los jóvenes que hacen uso de sustancias.

“Da mucha pena que en nuestro país existan instituciones que estamos a punto de desaparecer, pero lo que apelamos es a la conciencia y buena voluntad del Presidente de la República a los fines de que se cumpla con la ley y se haga realidad nuestra solicitud y no siga como una voz que clama en el desierto”, señaló.

Según Núñez Cáceres, las instituciones antidrogas deben tener un 15% de presupuesto para sus proyectos y programas. Solo recibiendo unos RD$500 mil anuales para el pago de personal y programas de sobriedad.