Esto dijo la jueza Miguelina Ureña en su entrevista para jueza de la SCJ

Durante la presentación de su hoja de vida en la entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para su postulación como juez de la Suprema Corte de la Justicia (SCJ), Miguelina Ureña Núñez, dijo tener 27 años en el Poder Judicial.

“Y me presento ante ustedes porque entiendo que tengo ya la experiencia y la formación, y también la madurez jurídica para poder asumir la responsabilidad que conlleva la función de ser jueza de la suprema corte de justicia”, dijo al consejo.

Esta mujer fue escogida, este viernes, como jueza de la SCJ.

Dijo que su formación, además de técnica, es humanista, “de lo que implica la función del juez y lo que espera la sociedad, de lo que es la función del juez. También he tenido una formación continua que me ha permitido prepararme concomitantemente con los casos, que son los que verdaderamente forman al juez”

Miguelina Ureña Núñez expresó que tenía varias maestrías y se encontraba finalizando un doctorado, en responsabilidad civil y derechos fundamentales. Además, posee una especialidad en derecho constitucional y derecho civil.

Tiene 20 años como jueza ejerciendo como juez de paz de primera instancia y en la corte de apelación. De igual forma, es docente por casi 30 años.

“Creo tener el perfil para poder ocupar esta posición con la responsabilidad, que significa ser juez, que es lo que espera la ciudadanía de un juez, espera responsabilidad, pero también espera humanismo”, dijo.