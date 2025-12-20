¿Quién es Edison Alarcón, nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia?

Édynson Francisco Alarcón Polanco, juez presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue escogido este viernes dentro de los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Posee dos especialidades, una en formación judicial integral en la Escuela Nacional de la Judicatura y en mercantil de la Escuela Judicial de Barcelona.

“Incontables horas de formación continua, tanto dentro como fuera del país, dos maestrías, una en formación, una en formación constitucional, o más bien en la administración de justicia constitucional también, en la Escuela Nacional de la Judicatura. La otra en propiedad intelectual, en el recinto Getafe de la Universidad Carlos Tercero de Madrid, mención de honor en grado sobresaliente”, dijo en su participación en la entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura.

Dijo que ha sido académico, profesor universitario por más de 30 años ininterrumpidos, en la Universidad Central del Este y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en los recintos de la ciudad de Santiago de los Caballeros y Santo Tomás de Aquino, de la ciudad de Santo Domingo.

Explicó que ha sido cofundador de la Escuela Nacional de la Judicatura, entre 1997-1998, “cuando nuestra Escuela Nacional de la Judicatura era apenas una utopía descamisada a la que nos aferrábamos con fe, con garras felinas, aquellas magistradas y magistrados ingresamos al poder judicial en esa fecha, de la mano del magistrado Jorge Zubero, de don Pablo Garrido Medina y del profesor Juan Manuel Pelllerano Gómez, que en paz descanse, designados en aquella oportunidad con un objetivo bastante claro, con una finalidad bastante específica, devolver a la ciudadanía la confianza en su sistema de administración de justicia”

Es autor del único manual de derecho de autor que existe en la República Dominicana.

“He estado en el poder judicial durante casi treinta años, le he acompañado en sus procesos, en todos sus procesos de estructuración, de reestructuración. Me siento confiado, me siento con la aptitud para ostentar las responsabilidades que emanan de mi función jurisdiccional, eventualmente, en la Suprema Corte de Justicia”, dijo ante el Consejo.