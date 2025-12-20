CNM completa la matrícula de la Suprema Corte de Justicia

Francisco Alarcon Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Victoria, Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez fueron las personas escogidas a unanimidad por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar las cinco vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia.

La decisión fue anunciada, luego de una reunión que se extendió por poco más de una hora en el Palacio Nacional, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y Nancy Salcedo, secretaría del CNM.

Namphi Rodríguez

De acuerdo con su perfil, Rodríguez es destacado por su trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales y autor de cinco libros que han seguido la transformación del Derecho dominicano en los últimos tres lustros.

Por igual, es experto en Derecho Constitucional y Administrativo, ha publicado las obras Diccionario de Jurisprudencia Constitucional, Glosario del Proceso Contencioso-administrativo, Protección Constitucional del Consumidor y del Usuario y Derecho de la Información, entre otras.

Del mismo modo, su figura e influencia académica en el Derecho dominicano ha sido ponderada por notables juristas e intelectuales como Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, el exvicepresidente Rafael Alburquerque, principal exponente del Derecho del Trabajo en el país, y el abogado Eduardo Jorge Prats.

Uno de los precedentes de mayor calado impulsado por Rodríguez es la sentencia TC/0075/16, dictada por el Tribunal Constitucional (TC) en el 2016, que puso fin al sistema de “responsabilidad jurídica en cascada” que imputaba a terceros por los delitos cometidos por otros y que conllevaba un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado sobre periodistas y directores de medios de comunicación.

Yorlin Lisett Vásquez Castro

Vásquez Castro es una joven de 35 años informó que era licenciada en Derecho y licenciada en contabilidad. Además de ser egresada con índice de honor de la Escuela Nacional de la Judicatura.

En el 2020, ingresó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como Subdirectora Jurídica. Bajo su liderazgo se creó la Defensoría del Contribuyente, el marco orgánico, funcional y de recursos humanos de la administración tributaria y, junto al Ministerio Público, la unidad de persecución de delitos tributarios.

En la entrevista dijo que aspiraba para aportar cuatro elementos: su especialidad, en materia tributaria, su destreza en aspectos gerenciales, al dirigir un equipo de 3,500 personas, “especialmente en la subdirección somos 350 abogados, que es el equipo jurídico de defensa más grande del estado dominicano, y hemos manejado de manera íntegra, honesta y transparente, miles de millones de pesos”.

Los de carrera

Alarcon Polanco, Ureña Núñez y Aurelio Victoria son jueces de carrera del Poder Judicial. Alarcon Polanco fue hasta ayer el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Ureña Núñez posee maestría en Derecho Constitucional, concentración jurisdicción constitucional de la Pucmm y Universite de Savoie, Francia; en Derecho societario y comercial de la Pucmm y hasta el viernes fue Jueza Miembro de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Mientras que Aurelio Victoria se ha desempeñado como juez de paz. Presidente de la Tercera Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional; además cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Procesal en la UASD y publicado libros como Sobre las pruebas, el juicio penal abreviado y la interpretación constitucional.

Ascenso a Nancy Salcedo

De la misma forma se determinó que Nancy Salcedo, que hasta al momento era la jueza secretaria del Poder Judicial, fungirá como segunda sustituta del presidente de la Alta Corte, Luis Henry Molina.

Los nuevos jueces serán juramentados en un acto en el Palacio Nacional a las nueve de la mañana del próximo lunes y el mismo será encabezado por el presidente Luis Abinader.

Los mismos tomarán posesión en la Suprema Corte inmediatamente después que concluya el acto en el Palacio Nacional.

El cronograma de escogencia de los jueces, tanto /para la Suprema Corte como para el Tribunal Superior Electoral (TSE) estaba supuesto a terminar el cuatro de diciembre con su juramentación, sin embargo aunque los miembros del TSE si fueron escogidos, el proceso con los de la Suprema fue extendido.

Las entrevistas a los 54 aspirantes concluyeron el pasado 20 de noviembre, luego de cuatro jornadas de vistas públicas.

Resolución

Peralta señaló a los miembros de la prensa que la resolución reseñando las motivaciones de la escogencia de cada uno de los jueces será publicada "en cualquier momento".

Reacción Finjus

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), extendió una felicitación al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tras la culminación del proceso de selección de los cinco nuevos magistrados.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, destacó la calidad de los perfiles elegidos, asegurando que los nuevos integrantes del máximo tribunal del orden judicial cuentan con las credenciales necesarias para fortalecer la justicia dominicana.

“Todos cuentan con el acervo jurídico e integridad que requiere una posición de tal magnitud, como es ser juez del Poder Judicial”, expresó el jurista.

Castaño Guzmán calificó la decisión del CNM como una “excelente elección” y auguró éxito a los magistrados en sus nuevas funciones.

“¡Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante labor!”, concluyó Castaños Guzmán, reafirmando el compromiso de la sociedad civil con el seguimiento a la idoneidad de los actores del sistema judicial.