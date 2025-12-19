¿Quién es Yorlin Vásquez, quien pasará de dirigir un equipo de 3,500 personas a jueza de la SCJ?

Yorlin Lissett Vásquez Castro, fue escogida, este viernes, como Jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Durante su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura, esta joven de 35 años informó que era licenciada en Derecho y licenciada en contabilidad. Además de ser egresada con índice de honor de la Escuela Nacional de la Judicatura.

En el 2020, ingresó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como Subdirectora Jurídica. Bajo su liderazgo se creó la Defensoría del Contribuyente, el marco orgánico, funcional y de recursos humanos de la administración tributaria y, junto al Ministerio Público, la unidad de persecución de delitos tributarios.

En la entrevista dijo que aspiraba para aportar cuatro elementos: su especialidad, en materia tributaria, su destreza en aspectos gerenciales, al dirigir un equipo de 3,500 personas, “especialmente en la subdirección somos 350 abogados, que es el equipo jurídico de defensa más grande del estado dominicano, y hemos manejado de manera íntegra, honesta y transparente, miles de millones de pesos”.

Su tercer interés en la Suprema Corte era la representación de género y por último su juventud.

“Ustedes, señores consejeros, que desde muy temprano han ocupado funciones de alta responsabilidad, conocen de la importancia de la participación de los jóvenes para la transformación de los sistemas. Los jóvenes somos la visión del futuro, pero también somos equilibrio. Hoy somos una realidad en el poder legislativo, en la administración pública, y apelamos a sus consideraciones para hacer una realidad en la suprema corte de justicia”, indicó.

En la entrevista aseguró que posee cuatro maestrías: derecho tributario, derecho económico, derecho judicial y contabilidad impositiva. También tiene especialidades en derecho mercantil, en altas gerencias y competencias, y en fiscalidad internacional.

Actualmente, es docente de la cátedra de derecho público “en la mayoría de casas universitarias del país”.

Fungió como jueza hasta el 2020, como titular del Juzgado de Paz de Villa Vásquez, titular de Tránsito del Distrito Nacional, itinerante de la Cámara de San Cristóbal.

En el 2018 presidió el plan de liquidación de la mora judicial del Distrito Nacional y de Santiago, emitiendo más de ocho mil decisiones. Posteriormente, en el 2019, fue designada por el Consejo del Poder Judicial como Jueza Liquidadora Tributaria del Tribunal Superior Administrativo. Desde el TSA se enfocó en mejorar los criterios sustantivos de las decisiones tributarias, y desde el 2014-2019 ayudando a erradicar las moras e implementando el primer sistema de notificaciones electrónicas entre las administraciones públicas y el tribunal.

Formó parte del grupo de expertos que redactó el proyecto de Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y redactó, defendió e implementó la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, la Ley 51-23 de Tratamiento Especial Tributario y la Ley 32-23 de Facturación Electrónica, entre otros logros que se podrían destacar.