Gobierno inaugura etapa final de la avenida Ecológica

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la inauguración de la tercera etapa de la avenida Ecológica Dr. José Francisco Peña Gómez, con el propósito de fortalecer la movilidad urbana y conectividad en el municipio de Santo Domingo Este.

La obra, dividida en dos fases durante esta administración de Gobierno, cuenta con una extensión de 12 kilómetros, conectando la autopista de Las Américas y el Puerto Multimodal Caucedo mejorando la circunvalación de Santo Domingo.

Según palabras del mandatario, la conclusión de este proyecto representa no solamente una mejor calidad de vida para los ciudadanos de la zona, sino también mejoría en logística y en competitividad al mejorar la conexión entre los puertos.

"Vamos a seguir construyendo un país con mejor infraestructura, más calidad de vida y mucho más competitividad", expresó el presidente Abinader en el acto.

"Esto no es solamente calidad de vida, sino que esto es mejoría en logística y en competitividad, porque estamos cada vez más cerca, tanto para el comercio exterior, tanto para las exportaciones como para las importaciones, y conectando los dos principales puertos del Gran Santo Domingo y del país, y eso es lo que es desarrollo y eso es lo que estamos construyendo en este Gobierno. Vamos a seguir construyendo un país con mejor infraestructura; mejor infraestructura es también más calidad de vida y mucho más competitividad", dijo el jefe del Estado.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, resaltó que con esta tercera etapa terminada, los camiones de carga salientes del Puerto de Caucedo no tomarán más la autopista Las Américas, descongestionando el tráfico en las comunidades aledañas junto con una entrada más eficiente hacia la capital.

Inauguran tercera etapa de la avenida Ecológica Dr. José Francisco Peña Gómez.Leonel Matos

A esto se suma el asfaltado de calles en las zonas cercanas, incluyendo la construcción de un puente motorizado peatonal, además de otras obras futuras que mencionó en todo el país, cuya finalización será posible, según señaló, gracias al aumento de un 40% en el presupuesto de la institución.

Etapas

Durante el año 2020, el expresidente Danilo Medina entregó la primera etapa de esta avenida que va desde la avenida Charles de Gaulle hasta Ciudad Juan Bosch.

A inicios de este 2025, la segunda fase de esta vía fue inaugurada a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Fideicomiso RD Vial.

El tramo final presentado este viernes se extenderá hasta el Puerto de Caucedo, en la autopista Las Américas, con las terminaciones de la avenida Hípica y la autopista de San Isidro. Contará con cuatro carriles y dos vías marginales.

Otras obras

El presidente también mencionó que durante los cinco años de gestión la realización y culminación de este y otros proyectos buscan brindar infraestructura vial, mejora en el transporte masivo y abastecimiento de agua potable y energía eléctrica a nivel nacional.

Mencionó que en Santo Domingo Este la autopista Coronel Rafael Tomas Fernández Dominguez, conocida como autopista de San Isidro, fue ampliada a ocho vías para conectar con la avenida Freddy Beras Goico y esta con la carretera Mella.

Agregó la expansión de la avenida Colombia en Santo Domingo Norte y el Metro de Santo Domingo y el teleférico de Santo Domingo que está previsto para finalizar en Quita Sueño, Haina, eliminando la entrada de vehículos y beneficiando el transporte masivo.

La bendición de la obra estuvo a cargo del obispo de la Diócesis Stella Maris, monseñor Manuel Ruíz.

Estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó; de Administración Pública, Sigmund Freund; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el senador Antonio Taveras; la directora de INAIPI, Josefa Castillo; el alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, y el director distrital de La Caleta, Máximo Soriano.