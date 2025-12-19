“Mantequilla” resulta con heridas tras accidente en Monte Plata

Tras una supuesta persecución, resultó con heridas Wilkin García Peguero, conocido como popularmente como “Mantequilla”, según informaciones de varios medios y redes sociales.

El accidente en el que se involucró un carro y una jeepeta, ocurrió en los alrededores de la constructora Rodríguez, en la salida de la provincia Monte Plata.

Wilkin García fue trasladado al hospital provincial Dr. Ángel Contreras, donde recibió puntadas en el cuello y la cara.

Luego de esto fue trasladado al destacamento policial, para ser interrogado.

En 2022, Wilkin García, ganó notoriedad en Monte Plata por prometer que duplicaba y triplicaba dinero de las personas a través de su empresa 3.14 Inversiones World Wide.

De acuerdo a la acusación, Wilkin García Peguero captó millones de pesos a través de su empresa no regulada.

Mantequilla recibió más de 25 querellas formales presentadas en su contra por estafa, también más 10 denuncias interpuestas directamente por ciudadanos.

Por este caso fue condenado a dos años de prisión por abuso de confianza en perjuicio de las personas afectadas.

De acuerdo a un reportaje de la periodista Nuria Piera, en octubre de este año, “Mantequilla” volvió con otro esquema piramidal conocido como “Dinero 3.0”.

El mismo funciona a través de las redes sociales, en especial de WhatsApp, y ya hay “ciento de personas estafadas”. En el video se observa una transacción de 190 mil pesos.