Roberto Santana informa que reclusos reconstruirán barrios de forma gratuita

Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), anunció un innovador programa de trabajo comunitario donde privados de libertad, bajo la modalidad de “Medio Libre”, colaborarán en la reconstrucción de infraestructuras en sectores vulnerables.

Mediante un acuerdo con la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), internos con formación técnica en áreas como albañilería, carpintería, plomería y electricidad asistirán de forma gratuita en la reparación y construcción de obras identificadas por las autoridades.

Santana reveló que ha sostenido conversaciones directas con el área de Medio Libre del sistema penitenciario para colaborar con la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), organismo que deberá identificar los barrios y lugares donde se requiera la construcción o reparación de infraestructuras.

Explicó que el proyecto se coordina con el director de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán, con quien suscribió un acuerdo interinstitucional.

La iniciativa busca que decenas de privados de libertad que poseen formación profesional en diversas áreas de la construcción asuman un rol activo en la mejora de sus comunidades sin percibir remuneración económica.

“Ya hablamos con el área de Medio Libre, que es la que tiene que identificar los barrios y los lugares donde van a construir y a reparar. Allí asistirán, sin pago alguno, decenas de privados de libertad que son albañiles, carpinteros, ebanistas, plomeros y electricistas”, detalló Santana.

“Una mano lava la otra”

Santana no dudó en señalar que este planteamiento ha sido motivo de debate público para asegurar su ejecución, subrayando la importancia de que el sistema penitenciario devuelva algo tangible a la sociedad dominicana.

Con una frase que resume la filosofía de cooperación de este nuevo modelo, Santana sentenció: “Como se ha dicho siempre: una mano lava la otra y las dos lavan la cara; estas son las dos manos”.

Impacto en la reinserción

El funcionario resaltó que este anuncio representa un cambio de paradigma en el tratamiento penitenciario, donde el trabajo no solo sirve como herramienta de disciplina y aprendizaje para el interno, sino también como un mecanismo de reparación social.

Vínculos de confianza

Al permitir que los internos técnicos contribuyan a la mejora de los barrios, el sistema busca fortalecer el vínculo de confianza entre la ciudadanía y aquellos que se encuentran en proceso de rehabilitación.

Se espera que el director de Desarrollo de la Comunidad, presente el listado de los primeros sectores que serán intervenidos bajo esta modalidad de asistencia técnica comunitaria.

Cabe destacar que los privados de libertad bajo la modalidad de Medio Libre ya han realizado labores de reforestación en las cuencas hidrográficas del país, así como limpieza de riberas y cursos de agua, con la finalidad de eliminar desechos sólidos y combatir la contaminación de la flora y la fauna.