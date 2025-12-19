Indomet pronostica temperaturas frescas y agradables para hoy viernes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este viernes temperaturas frescas y agradables en todo el país, especialmente para las zonas montañosas y valles del interior, debido a las estaciones otoño/invierno del año.

Entre tempranas horas de la mañana y después del mediodía alertaron sobre una posible vaguada que provocaría incrementos nubosos junto con precipitaciones débiles a moderadas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Los poblados de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, entre otras localidades, se verán afectados por aisladas ráfagas de viento y tronadas.

En Santo Domingo Norte, Este y Oeste, las precipitaciones dispersas junto con lluvias débiles y moderadas harán acto de presencia el día de hoy.

Alerta marítima

Para la costa atlántica, ubicada desde Cabo Engaño, provincia La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, recomendaron a los operadores de las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto debido al oleaje y viento anormal.

El resto de la costa deberá navegar con precaución próxima al perímetro costero.

La costa caribeña queda libre de estas recomendaciones.