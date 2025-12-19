Consejo Nacional de la Magistratura selecciona los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

Luego de más de un mes de iniciado el proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) seleccionó los jueces que ocuparán las cinco vacantes disponibles en la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con las declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta y Nancy Salcedo, secretaría del CNM, los juces que fueron elegidos a "unanimidad" son: Edison Francisco Alarcon Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Aurelio Victoria, quienes son de carrera. La matrícula la completan Yorlin Lissett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez.

Peralta señaló a los miembros de la prensa que la resolución, reseñando las motivaciones de la escogencia de cada uno de los jueces, será publicada "en cualquier momento".

Ascenso a Nancy Salcedo

De la misma forma, se determinó que Nancy Salcedo, que hasta al momento era la jueza secretaria del Poder Judicial, fungirá como segunda sustituta del presidente de la Alta Corte, Luis Henry Molina.

Los nuevos jueces serán juramentados en un acto en el Palacio Nacional a las nueve de la mañana del próximo lunes, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Los mismos tomarán posesión en la Suprema Corte inmediatamente después que concluya el acto en el Palacio Nacional.

El cronograma de escogencia de los jueces, para la Suprema Corte como para el Tribunal Superior Electoral (TSE) estaba supuesto a terminar el cuatro de diciembre con su juramentación; sin embargo, aunque los miembros del TSE sí fueron escogidos, el proceso con los de la Suprema fue extendido.

Las entrevistas a los 54 aspirantes concluyeron el pasado 20 de noviembre, luego de cuatro jornadas de vistas públicas.