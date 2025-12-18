Rector de la Pucmm invita a instaurar una cultura de la verdad, la justicia y la paz en Navidad

En este tiempo de Navidad, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Rev. P. Dr. Secilio Espinal, considera oportuno propiciar una reflexión serena, profunda y responsable sobre la realidad social que vive el país, marcada por conductas que generan inquietudes que riñen con la justicia y el buen comportamiento cívico, y que interpelan la conciencia colectiva en diversos ámbitos de la vida nacional.

La Pucmm entiende que este contexto debe convocarnos, como sociedad, a una renovada toma de conciencia ética orientada a fortalecer, desde todos los espacios una cultura sustentada en la verdad, la justicia y la ética pública, pilares indispensables para la convivencia democrática, la cohesión social y la confianza ciudadana.

El rector subraya, asimismo, la importancia de impulsar una formación ciudadana integral que promueva el respeto, los buenos modales, los comportamientos responsables, especialmente en un tiempo de Navidad que invita al recogimiento, la solidaridad y la renovación de los valores humanos y cristianos que sostienen la vida en comunidad.

“En este mismo espíritu, la educación dominicana ocupa un lugar central en la reflexión nacional. La propuesta de ley de fusión del Minerd y Mescyt debe convertirse en ocasión para el encuentro, el diálogo y el discernimiento sereno que lleve a repensar el sistema educativo en búsqueda de su pertinencia y calidad, acorde a los retos actuales. Más allá de las diferencias, nos une la responsabilidad de servir a las nuevas generaciones y de pensar la educación como un bien común que nos trasciende. La Navidad nos recuerda que solo desde la humildad, el respeto y el amor al prójimo se construyen consensos verdaderos y caminos duraderos de esperanza”, manifestó la institución educativa a través de una nota de prensa.

En coherencia con su misión educativa y su identidad católica, la Pucmm reafirma el papel de las instituciones educativas y sociales como espacios fundamentales para la formación de personas íntegras, con pensamiento crítico y compromiso ético, capaces de contribuir activamente a una cultura de la verdad, la paz y la justicia, al servicio de una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de la dignidad humana.

“La Navidad, tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, representa una oportunidad privilegiada para repensarnos como país, renovar nuestro compromiso ético y asumir, con responsabilidad y esperanza, la construcción de una convivencia basada en el respeto, la transparencia y una justicia que promueva la dignidad humana”, reseña el comunicado de prensa.