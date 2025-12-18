Oscar de la Renta es reconocida como Marca País

En el marco de la conmemoración de los 60 años del legado de Oscar de la Renta en la moda, la emblemática casa de diseño fue reconocida oficialmente como Marca País, distinción que reafirma su extraordinario aporte a la proyección internacional de la República Dominicana.

El reconocimiento fue entregado a Alex Bolen, en representación de la firma, destacando la trayectoria y el impacto global del más destacado diseñador dominicano de todos los tiempos.

La marca Oscar de la Renta, creada por el icónico diseñador dominicano que llevó la elegancia caribeña a las más altas esferas de la moda internacional, es hoy reconocida como un producto Marca País por su capacidad de representar los valores de excelencia, creatividad y sofisticación que identifican a la nación.

Este reconocimiento consolida a la firma como un símbolo cultural y creativo que trasciende la industria de la moda.

La celebración tuvo como eje central un magnífico desfile exclusivo de la colección Primavera–Verano 2026, realizado en la histórica Fortaleza Ozama, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, antigua casa del diseñador.

El evento reunió a cientos de celebridades, personalidades e influencers del mundo de la moda, convirtiéndose en un acontecimiento sin precedentes para la industria local e internacional.

La colección presentada, concebida como un homenaje a las raíces y al espíritu del Caribe, deslumbró por su riqueza de colores, texturas y siluetas, evocando la calidez, la luz y la elegancia natural de la región.

Este desfile marca un hito único en la historia de la moda dominicana, estableciendo un diálogo armonioso entre patrimonio histórico, identidad cultural y alta costura, y reafirmando el legado de Oscar de la Renta como orgullo nacional y referente global de la moda.