Jueves con lluvias en algunas provincias; realizan advertencia en las costas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves se espera que el viento este/noreste continúe dominando las condiciones climáticas, generando algunos aguaceros sobre algunas localidades.

Estas lluvias se esperan sobre Barahona, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, entre otros.

Se espera que en la tarde, el calor asociado al ciclo diurno continúe, favoreciendo la ocurrencia de aguaceros sobre Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y Elias Piña.

En la noche el país permanecerá despajado y las precipitaciones que se presenten volverán a ser ampliamente aisladas sobre algunos poblados próximos a las costas.

El Indomet alerta sobre oleaje anormal en el litoral Atlántico, específicamente en el sector costero que comprende desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Miches, en El Seibo, por tanto, se le recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto y navegar con precaución en el resto de la zona costera.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables y frescas durante el día, extendiéndose a la noche y madrugada.

Esto debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.