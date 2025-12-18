DNCD apresa alemán en el AILA con 17 paquetes de presunta cocaína ocultos en su maleta

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautó 17 paquetes presuntamente de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde fue apresado un alemán antes de abordar el vuelo con destino a Europa.

Durante el operativo realizado, que contó con el apoyo del Ministerio Público, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y la Dirección General de Aduanas (DGA), fue el arrestado Thomas Petter Haag.

El vocero del organismo antinarcótico, Carlos Devers, informó que el caso fue enviado al ministerio público, quien en las próximas horas solicitará medida de coerción en contra de Haag, por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Durante los trabajos de interdicción en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), las unidades caninas y los sistemas de rayos X detectaron anomalías en el equipaje de un ciudadano de nacionalidad alemana.

Tras activar el protocolo de seguridad y en presencia de un fiscal, se procedió a la apertura de la maleta, encontrando en su interior 17 paquetes de una sustancia blanca (presumiblemente cocaína).

Los paquetes estaban envueltos en plástico transparente y cinta negra, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo (pesos y euros) y documentos de identidad.

Destino: Frankfurt

Sostuvo que el detenido pretendía abordar un vuelo con destino a Frankfurt, Alemania. Tras el hallazgo, fue arrestado de inmediato y puesto bajo la custodia de las autoridades correspondientes.

“Las investigaciones se han profundizado para determinar si este ciudadano forma parte de una red de narcotráfico internacional más amplia y capturar a posibles colaboradores”, expresó.

Los paquetes incautados fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el peso exacto y la pureza de la droga.