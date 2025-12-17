Residentes de La Cuaba encienden velas en contra de instalación de vertedero

Residentes de La Cuaba, en Pedro Brand, se han unido una vez más en protesta pacífica en contra de la instalación de un relleno sanitario en el paraje El Aguacate, esta vez con un encendido de velas en la avenida principal de la localidad.

Esta manifestación realizada la noche de este martes, fue convocada por el movimiento “No vertedero”, como parte de su negativa a la instalación del relleno sanitario, que aseguran afectaría su calidad.

El encendido de velas, que unió a residentes de Salamanca, El Agucate y La Cuaba, concluyó pasada las 10:00 de la noche con una marcha hacia parques de la localidad, donde los protestantes lanzaron consignas y realizaron oraciones.

En la protesta pacífica que iluminó la noche de la localidad, participó el director municipal de La Cuaba, Carlos Montaño, así como la Confraternidad de Pastores Evangélicos, la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Cuaba, Asociación de Comerciantes, juntas de vecino y la Junta de Desarrollo.

Este encendido de velas se suma a una serie de acciones que ha realizado esta localidad en las últimas semanas, en rechazo a que sea instalada una planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate, en un terreno con una extensión de 1,500 tareas de tierra.

La madrugada del viernes pasado, la Confederación de Pastores de la iglesia evangélica de La Cuaba, congregaron decenas de personas en el parque de la localidad con una vigilia en la que pidieron a Dios intercepción en su lucha.

El pasado domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde escenificaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023. Este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.