Miércoles soleado con temperaturas frescas y pocas lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles se espera una mañana un cielo mayormente soleado, con un ambiente fresco, estable y condiciones favorables.

El Indomet pronostica que para la tarde se espera un ligero aumento de temperaturas, sin embargo, el arrastre del viento propiciará la formación de nubes que estará generando lluvias, con tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Estas lluvias se esperan sobre La Altagracia, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Espaillat, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa y Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables y frescas durante el día, extendiéndose a la noche y madrugada de este miércoles.

Esto debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.