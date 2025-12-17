Grupo liderados por mujeres protestan en Cotuí por el caso Senasa

Un grupo de jóvenes, liderado por mujeres, realizó una manifestación pacífica en el parque Duarte del municipio de Cotuí, en reclamo de justicia y transparencia en torno al caso Senasa.

La actividad se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes la noche del pasado martes, bajo la presencia de algunos agentes de la Policía Nacional, quienes se mantuvieron en el lugar como medida preventiva para garantizar el orden público.

La manifestación formó parte de una serie de expresiones ciudadanas que en distintos puntos del país exigen que las autoridades judiciales actúen con imparcialidad y sin privilegios, ante las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades que habrían afectado fondos destinados al sistema de salud pública .

De acuerdo con lo observado en el lugar, la convocatoria generó reacciones de indignación entre algunos de los asistentes, debido a la participación ciudadana limitada, pese a que la protesta había sido anunciada con antelación en el municipio.