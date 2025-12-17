CONATRA realiza pruebas antidopaje a choferes

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA) inició este martes un extenso operativo de pruebas de antidoping para sus choferes y prometió tener los resultados de inmediato, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial para los viajeros, especialmente en esta temporada navideña.

Antonio Marte detalló, durante una rueda de prensa, que estas pruebas se aplicarán a “todos los choferes” que forman parte de esa agrupación de transporte en todo el país, incluyendo las rutas del Este, Sur, Norte, urbanas e interurbanas.

Las jornadas de pruebas iniciaron en la sede de CONATRA, donde decenas de choferes de la agrupación sindical se concentraron desde tempranas horas de la mañana.

“Nosotros daremos los resultados inmediatamente, no como unas pruebas que se hicieron que al año todavía no se sacaron los resultados. Ahí tenemos a Amadita que está haciendo las pruebas e inmediatamente nosotros sabremos los resultados”, afirmó el presidente de CONATRA durante la rueda de prensa.

Pasadas las 11:00 de la mañana de ayer aún no se había reportado ninguna prueba positiva.

En cuanto a la culminación de estas pruebas, Marte informó que las jornadas se expandirán hasta el próximo viernes, obteniendo así tres días de pruebas realizadas dentro de este operativo.

“Yo encuentro que esas pruebas que están haciendo están bien; ellos vinieron aquí hace como seis meses más o menos. Esta mañana, cuando yo llegué, de una vez me agarraron y me realizaron la prueba. Esto por lo menos se debería realizar tres veces al año y debería ser obligatoria, que todos los choferes tengan que hacérsela sin ningún pero”, aseguró Jesús María Pozo, uno de los choferes que se sometió al examen.

Cero chance contra el uso de drogas

Marte fue claro y preciso sobre las consecuencias que tendrán los choferes que resulten positivos en el doping: serán despedidos.

“Conociéndome tú a mí de tantos años, yo no juego, tú sabes que se van”, sentenció Marte cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de traslado o rehabilitación debido a la unión con organismos como el Consejo Nacional de Drogas.

“Yo te contraté a ti para conducir una guagua con 60 pasajeros, yo no te he contratado a ti para que tomes droga y salgas a matarme a esos 60 pasajeros. Entonces, déjame decirte que la solución no la va a buscar el Gobierno o el Estado, yo la busco”, agregó.

El año pasado, de 627 pruebas realizadas, solamente siete choferes resultaron positivos, un número que Marte definió como “excelente” comparado con años anteriores, donde se observaron más de 20 casos.

El pasaje

Asimismo, Marte aseguró que no habrá ningún tipo de incremento en el precio del pasaje en CONATRA a nivel nacional durante las festividades navideñas, cubriendo así todas las rutas interurbanas, turísticas y de transporte de personal.

Sostuvo esta decisión está basada en la ayuda de combustible que el Gobierno ha estado proporcionando a los transportistas, la cual rinde entre 18 y 20 días de uso.

“El pasajero que venga con los mismos chelitos acostumbrados para viajar no va a haber aumento en República Dominicana”, destacó.

Además, Marte aprovechó para criticar la repartición de ayudas navideñas, indicando que los choferes, a pesar de conservar los precios de los pasajes, han sido apartados de recibir esos beneficios.

“Más de un 60 % de los choferes no son merecedores de una funda de comida, ni siquiera de una tarjeta de la brisita de Navidad”, lamentó.

Debido a esto, confirmó el compromiso de la institución: “Vamos a mantener el pasaje sin aumentar nada”.