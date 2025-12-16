El trabajo de Efemérides Patrias

El país todo ha sido testigo del gran trabajo que se viene realizando en la Comisión de Efemérides Patrias para resaltar y honrar a aquellos dominicanos que lo dieron todo por la patria.

Desde el más grande e importante de los dominicanos, Juan Pablo Duarte, hasta el más humilde ciudadano o soldado de la República merecedor de exaltación y gloria nacional ha sido reconocido.

Juan Pablo Uribe, filósofo y comunicador, más historiador ha ocupado la posición y puesto en ejecución el pensamiento y directrices que en el sentido de la historia y reconocimiento tiene el presidente Luis Abinader, con altura, con el mayor respeto por la verdad y de manera diáfana y cooperación con todas las instituciones afines a la CNEP.

Hay que valorar y reconocer tan loable e importante trabajo en momentos en que la patria está urgida de conocer y valorar el sacrificio de nuestros hombres y mujeres para darnos un nombre en el concierto de naciones civilizadas.

Felicitarnos a Juan Pablo Uribe y su equipo de trabajo.