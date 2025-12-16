Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

mi palestra

El trabajo de Efemérides Patrias

Avatar del Germán Martínez
Germán Martínez

El país todo ha sido testigo del gran trabajo que se viene realizando en la Comisión de Efemérides Patrias para resaltar y honrar a aquellos dominicanos que lo dieron todo por la patria.

Desde el más grande e importante de los dominicanos, Juan Pablo Duarte, hasta el más humilde ciudadano o soldado de la República merecedor de exaltación y gloria nacional ha sido reconocido.

Juan Pablo Uribe, filósofo y comunicador, más historiador ha ocupado la posición y puesto en ejecución el pensamiento y directrices que en el sentido de la historia y reconocimiento tiene el presidente Luis Abinader, con altura, con el mayor respeto por la verdad y de manera diáfana y cooperación con todas las instituciones afines a la CNEP.

Hay que valorar y reconocer tan loable e importante trabajo en momentos en que la patria está urgida de conocer y valorar el sacrificio de nuestros hombres y mujeres para darnos un nombre en el concierto de naciones civilizadas.

Felicitarnos a Juan Pablo Uribe y su equipo de trabajo.

