Santana antes de traslado a presos de La Victoria: “El que quiera volver, me avisa, para traerlo”

Un nuevo grupo de 300 presos de la cárcel La Victoria fue trasladado este martes hacia el nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, como parte del cierre técnico del histórico complejo penitenciario levantado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

En fila, esposados entre sí y eufóricos, los privados de libertad esperaban subir a los autobuses que los llevarían hacia Las Parras, en el municipio Guerra (provincia Santo Domingo), pero antes del viaje recibieron una advertencia muy clara.

“Van a llegar a Las Parras. Ustedes han oído hablar de cómo está eso allá. Después de que ustedes lleguen, el que quiera volver, me avisa, para traerlo”, avisó Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

“Algún día nos volveremos a ver”, le dijo un preso a un policía de la cárcel La Victoria, cuando se dirigía al autobús, según constató Listín Diario.

“Ya nos vamos”, dijo otro privado de libertad. “Mi jefe, con Dios”, se despidió otro recluso de un agente.

Los 300 privados de libertad fueron traslados en cinco autobuses bajo un amplio dispositivo de seguridad, que incluyó patrullas policiales y una ambulancia.

Previo al traslado, Santana encabezó el cierre técnico de la Penitenciaria Nacional La Victoria. A partir de este martes, el sistema judicial no podrá enviar internos a esa cárcel famosa por su nivel de hacinamiento.

“A La Victoria no puede entrar ningún interno”, subrayó Santana. “Los nuevos ingresos correspondientes a esta jurisdicción deberán ser destinados a Las Parras”.

Llegada a Las Parras

Los presos arribaron al nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras a eso de las 11:43 de la mañana. Recibieron instrucciones de agentes penitenciarios y sus pertenencias fueron revisadas por perros de la unidad K-9.

Allí fueron depurados y procesados. Los internos condenados visten una camiseta azul, pantalones azules oscuros y zapatillas de goma negras. Los preventivos usan una camiseta verde.

Santana garantizó que en Las Parras no se llevarán a cabo delitos electrónicos.

“Esos delitos no entran solos, lo entra alguien. Si alguien no está, funciona bien”, dijo Santana a los medios.