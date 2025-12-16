El 15 de diciembre de 1973, Juan Bosch, y un grupo dirigente políticos salidos desde el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fundó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Unos 52 años después y los últimos cinco fuera del Poder Ejecutivo, tras gobernar en 20 de los 24 años previos, los ahora opositores buscan volverse a convertir en uno de los protagonistas del escenario político.

La participación de Danilo Medina, en su condición de presidente del partido, en las asambleas regionales con discursos en defensa de la gestión de gobierno del PLD; las posturas y posiciones tomadas por los, hasta el momento, cinco aspirantes a ocupar la candidatura presidencial y la intención de escoger a uno de ellos como el candidato en el transcurso del 2026, son parte de las acciones tomadas por el partido de la estrella amarilla.

"El PLD no se ha detenido ni se detendrá mientras exista una militancia dispuesta a pensar, organizar y servir al pueblo dominicano. Porque las grandes organizaciones de la humanidad, como las grandes ideas, nunca están terminadas. Son obras inconclusas que cada generación recibe, evalúa, conviene y continúa edificando", manifestó Cristina Lizardo, quien fue la encargada de dar las palabras del acto de conmemoración de su 52 aniversario, realizado en su casa nacional.

En su alocución, Lizardo reafirmó que el PLD se encuentra en un proceso de "reconstrucción" y que han reconocido "sus errores".

"Ningún partido y ninguna organización, por exitosa que sea, puede darse el lujo de dejar de revisarse; las rupturas y las derrotas no son el final de la historia, son parte de ellas. Son momentos de aprendizaje, de introspección y sobre todo de responsabilidad. Hoy el PLD viene en una etapa de reconstrucción y es importante decirlo con claridad. Reconstruir no significa denunciar a nuestra historia, sino asumirla con madurez. Significa reconocer a ciertos errores, recuperar la esencia formativa y ética del partido y adaptarla a una sociedad más compleja, más crítica y más diversa", acotó la exsenadora de la provincia Santo Domingo.

Espectadores

El acto de conmemoración a su fundación contó con la presencia de Medina, la exvicepresidenta Margarita Cedeño y el secretario general, Jhonny Pujols, quienes participaron como espectadores en el acto y no hicieron uso de la palabra a pesar de sus roles de principalía dentro del partido.

El acto fue completado con palabras de Alejandrina Germán y Temístocles Montas, quienes explicaron cuál ha sido el rol del PLD en los escenarios políticos del pasado y el frente; con Germán haciéndoles un llamado a los aspirantes presidenciales de ese partido aunque se unan a favor de una victoria morada en el 2028.

"El PLD volverá a gobernar en la República Dominicana y lo hará con más experiencia, más madurez y más ideas; el futuro no está escrito...", exclamó Montás.

No fueron vistos

Precisamente ni Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD fueron vistos durante los actos realizados en la casa nacional.

Francisco Javier García sí estuvo presente en el acto realizado en la mañana de este lunes.

Tanto Cedeño como el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez sí hicieron actos de presencia, ambos han sido mencionados también como posibles aspirantes pero ninguno ha confirmado las mismas.