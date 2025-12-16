Pelegrín Castillo presenta el libro “Choque de Potencia en el Gran Caribe” y advierte sobre riesgos geopolíticos en la República Dominicana

Con una advertencia sobre los riesgos que enfrenta la soberanía nacional en el actual escenario internacional, el escritor y dirigente político Pelegrín Castillo puso en circulación la segunda edición de su libro Choque de Potencia en el Gran Caribe, en un acto celebrado en la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

Durante su intervención, Castillo explicó que esta nueva edición surge no solo por el agotamiento de la anterior, sino por la urgencia que imponen los acontecimientos actuales.

“Los hechos están confirmando la justicia de nuestra causa, la justicia de la nación dominicana”, expresó, al señalar que el país y la región del Gran Caribe se encuentran expuestos a dinámicas geopolíticas que, aunque parezcan lejanas, impactan directamente la realidad nacional.

El autor sostuvo que la obra busca demostrar cómo las grandes potencias y sus aliados regionales interactúan estratégicamente en el Caribe, lo que obliga a los Estados pequeños a comprender con profundidad el escenario internacional.

En ese sentido, advirtió que una acción política responsable debe estar bien informada para evitar que los intereses nacionales sean instrumentalizados o arrastrados hacia escenarios que puedan afectar la supervivencia misma de la nación.

Castillo señaló, de manera indirecta, que uno de los principales errores históricos de la política dominicana ha sido actuar con una visión limitada, centrada únicamente en la dinámica interna, sin interpretar los movimientos globales y regionales que terminan influyendo decisivamente en el destino del país.

Afirmó que desconocer esas realidades ha tenido consecuencias graves en momentos claves de la historia dominicana.

Durante el acto, Manuel de Jesús Asensio, historiador y escritor de la reseña del libro, destacó que la obra constituye una advertencia sobre el proceso de debilitamiento institucional y los riesgos de pérdida de soberanía nacional, en un contexto marcado por presiones externas, y la ausencia de políticas de Estado y falta de control efectivo de la frontera.

Este libro hace el planteamiento de la urgencia de fortalecer el poder del Estado dominicano y de asumir una visión estratégica frente al escenario internacional.

En el evento estuvieron presentes como invitados destacadas autoridades nacionales e internacionales, entre ellas el embajador de la Federación de Rusia, Alexey Victorovich Seredin, representantes del Parlamento Centroamericano (Parlacén), encabezados por su vicepresidente, el diputado Jesús Batista Zuliel, el director del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz Muñoz, así como autoridades académicas de la Universidad Católica de Santo Domingo UCSD, institución anfitriona del encuentro.