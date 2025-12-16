Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Leonel Fernández impulsa acuerdo entre Funglode y The New York City Bar Association

  • El acuerdo fue suscrito junto a Muhammad Faridi, presidente del Colegio de Abogados de Nueva York, y consolida una alianza estratégica orientada al desarrollo de programas de intercambio, actividades académicas conjuntas, foros especializados y proyectos de investigación que promuevan el pensamiento crítico, la formación jurídica avanzada y el diálogo internacional.
El expresidente Leonel Fernández junto Muhammad Faridi, presidente del Colegio de Abogados de Nueva York.

Listín DiarioNueva York

El expresidente de la República Dominicana y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), doctor Leonel Fernández, encabezó la firma de un Memorando de Entendimiento entre Funglode y The New York City Bar Association, una de las organizaciones jurídicas más influyentes de los Estados Unidos.

El mismo es con el propósito de fortalecer la cooperación académica e institucional y promover iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo y fortalecimiento del sistema judicial.

El acuerdo fue suscrito junto a Muhammad Faridi, presidente del Colegio de Abogados de Nueva York, y consolida una alianza estratégica orientada al desarrollo de programas de intercambio, actividades académicas conjuntas, foros especializados y proyectos de investigación que promuevan el pensamiento crítico, la formación jurídica avanzada y el diálogo internacional.

En un documento de prensa se destaca que esta iniciativa se enmarca en la visión de Leonel Fernández de proyectar a la República Dominicana como un actor activo en los principales espacios de reflexión global, a través del trabajo institucional de Funglode, fomentando el fortalecimiento del Estado de derecho, la modernización institucional y la cooperación internacional.

Al referirse a la relevancia del acuerdo, Leonel Fernández destacó que la cooperación con entidades de alto prestigio internacional contribuye de manera decisiva al fortalecimiento de los valores democráticos y de la institucionalidad.

“La cooperación con instituciones de prestigio internacional como The New York City Bar Association refuerza nuestra convicción de que el conocimiento, el derecho y el diálogo son pilares esenciales para la democracia, el fortalecimiento del sistema judicial y el desarrollo”, afirmó.

El memorando de entendimiento contempla la organización de conferencias, seminarios y encuentros académicos, así como la promoción de iniciativas conjuntas en investigación jurídica, gobernanza democrática, análisis de políticas públicas y mejores prácticas para el fortalecimiento de los sistemas de justicia.

Fomentando la participación de académicos, expertos, profesionales del derecho y estudiantes tanto de los Estados Unidos como de la República Dominicana.

Con esta iniciativa, Leonel Fernández reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la proyección internacional del país y la construcción de redes de cooperación que contribuyan al desarrollo democrático, consolidando a Funglode como un espacio de pensamiento estratégico, formación y diálogo global.

La alianza con The New York City Bar Association representa un paso significativo en la consolidación de Funglode como referente regional en cooperación internacional y pensamiento jurídico, alineado con una visión de desarrollo basada en la legalidad, la democracia y el intercambio de ideas a escala global.

