Indomet pronostica martes con temperaturas frescas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se espera un cielo mayormente soleado, con un ambiente presto para realizar actividades al aire libre.

El Indomet pronostica que para la tarde y primeras horas de la noche incrementos nubosos de corta duración sobre localidades de las provincias La Altagracia, Monte Plata, La Vega y Monseñor Nouel, entre otras aledañas, por la combinación del viento y el calentamiento diurno y orográfico.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables y frescas durante la noche y madrugada de este martes.

Esto debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.