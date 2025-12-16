Gremios periodísticos condenan actuación contra periodista Listín Diario

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresaron su rechazo a cualquier intento de intimidación contra los profesionales de la comunicación, esto a propósito de la reciente denuncia de maltrato formulada por un reportero del Listín Diario contra un integrante del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

El presidente del CDP, Luis Pérez Novas, sostuvo que el señalado maltrato constituye una amenaza al libre ejercicio periodístico que un Estado democrático y de derecho, garantizado por la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, al igual que por la Constitución misma.

Mientras, Mario Antonio Lara Valdez, secretario General del SNTP Distrito Nacional, manifestó que expresaba su más enérgica condena al maltrato sufrido por el reportero del Listín Diario, Sauro Scalella, por parte de un oficial de seguridad del presidente Luis Abinader.

Ambas reacciones se producen luego de que el periódico Listín Diario denunciara que durante un acto navideño encabezado por el presidente Luis Abinader en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, el mayor del Ejército, Manuel Alejandro Fernández Tavares, encargado de la subdirección de Seguridad Estática del Cusep, amenazó verbalmente al periodista Sauro Scalella, a los fines de evitar que el citado reportero abordara al mandatario a su salida del evento.

“Hacemos un llamado a las autoridades, a los fines de que sean garantes del respeto a las libertades y derechos consagrados por ley, incluido el ejercicio periodístico como garante fundamental de la democracia", manifestó Pérez Novas, presidente del CDP.

"Esperamos que este lamentable episodio no se repita y por ello reiteramos nuestro llamado a las autoridades para que sean garantes de la democracia y defensores del libre ejercicio periodístico", concluyó Pérez Novas, en un documento de prensa.

En tanto, el SNTP Distrito Nacional además de condenar el maltrato al periodista de Listín Diario, exigió una investigación sobre este incidente.

Dijo que este tipo de hechos no deben volver a ocurrir porque envían un mensaje nefasto a los medios de comunicación y trabajadores de la prensa.

Recuerda que el incidente ocurrió el viernes pasado en el Polideportivo Club San Carlos, donde el presidente Abinader encabezaba un almuerzo navideño con motoconchistas. El reportero Scalella, acreditado para cubrir la agenda pública del jefe del Estado, intentó formular preguntas al presidente, pero fue interceptado por el mayor del Ejército Manuel Alejandro Fernández Tavares, encargado de la subdirección de Seguridad Estática de la Dirección de Avanzada Presidencial del CUSEP.

"La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y es esencial que se respeten los derechos de los periodistas para que puedan cumplir su función de informar a la sociedad de manera imparcial y objetiva", declaró Mario Antonio Lara Valdez, Secretario General del SNTP Distrito Nacional.