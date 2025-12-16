Enfermeras denuncian deterioro en sistema sanitario y exigen mejoras en informe de fin de año

La Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) afirmó, mediante un informe de fin de año, que culminan estos doce meses con la preocupación de ser testigos de un sistema sanitario “deteriorado”.

La organización aseguró que las infraestructuras hospitalarias operan bajo un esquema de autogestión, que se orienta hacia un proceso de privatización de los servicios de salud.

“Finalizamos otro año sin avances ni reivindicaciones para nuestra clase; la falta del personal en todo el territorio nacional ha llevado a que nuestras enfermeras y enfermeros sufran un deterioro físico y emocional producto de las excesivas cargas laborales y aún persisten los obstáculos para la reclasificación y el nombramiento de personal técnico y auxiliar, lo cual agrava más la situación”, leía el documento.

Las enfermeras aseguraron que culminan este año con parte de su personal que percibe salarios de RD$7,500 y RD$8,000.

Señalaron que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, aseguró que no existe déficit de enfermeras en el país; sin embargo, ellas aseguran que estudios realizados desde julio de 2024 hasta julio de 2025 por el sector privado, SNS y Mispas, que el país solo cuenta con 26 enfermeras por 10,000 habitantes, cuando la cifra ideal sería 44.5 de estas profesionales por 10,000 habitantes, según la OPS/OMS.

Por lo que consideran que esta brecha solo podría desaparecer al incorporar 48,088 enfermeras.

Señalaron que, a pesar de inaugurarse grandes hospitales como el Regional Universitario doctor Ángel María Gatón, de San Francisco de Macorís, y el Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el personal que se integra es el mismo que lleva décadas de servicio y espera por una pensión digna.