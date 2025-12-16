A partir de este martes, el Centro Penitenciario La Victoria queda cerrado de forma técnica, lo que significa que no se enviarán más privados de libertad a esta cárcel, levantada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Como parte de este acto, las autoridades judiciales y penitenciarias encabezan el traslado de 300 privados de libertad de La Victoria al nuevo centro penitenciario Las Parras, en Guerra.

Este es el segundo traslado que se realiza en el presente año. La edificación construida en Guerra, municipio del Gran Santo Domingo, recibió a más de 300 convictos en noviembre.

“Las autoridades del Estado están concretando la disposición institucional que decreta el cierre de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, mediante instrucción de cierre técnico”, indicó Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Además, durante un encuentro con la prensa, Santana reveló que la prisión llegó a albergar, en su momento, nueve mil trescientos privados de libertad, superando la capacidad para la que fue concebida en un inicio, que fue de dos mil prisioneros.

Días atrás, se presentó una disposición donde se informaba a los jueces que los nuevos ingresos deberán ser destinados a Las Parras y exhortaba a los jueces de ejecución de la pena a abstenerse de emitir órdenes de traslado hacia el antiguo recinto de La Victoria.

La clausura de La Victoria forma parte de un plan amplio de reforma penitenciaria, impulsado por las autoridades para mejorar las condiciones de reclusión en la nación.

La Penitenciaría Nacional de La Victoria, fue inaugurada en 1952 como un símbolo de la “modernización” del régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

El centro de reclusión fue construido con una inversión de RD$915,000.00 e inaugurada el 16 de agosto de 1952 por el régimen de Trujillo.