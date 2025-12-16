Antonio Marte dice “diciembre tiene que desaparecer” porque hay que dar demasiado

Con la particular forma que lo caracteriza, el senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indicó que el mes de diciembre que “debe desaparecer del mapa” debido a que hay que darle mucho dinero a los trabajadores.

“Yo no sé si es malo o si es bueno, pero yo hablo así, diciembre debe desaparecer del mapa, pero tú crees que a diciembre lo aguanta nadie, lo que tú produces en el año entero, tienes que darlo en diciembre”, dijo al participar en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión.

“Hay que dar demasiado, yo no soy tacaño, pero hay que dar demasiado”, expresó.

En ese orden, indicó que ya no es muy dado a dar regalos porque le gusta comprar cosas que tengan un alto precio económico.

Aumento del pasaje

Adelantó que este martes la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) realizará una rueda de prensa para anunciar que no aumentarán el pasaje, como han informado otros transportistas.

“En el día de hoy tenemos una rueda de prensa para decirle al país que no habrá aumento en el precio del pasaje”, indicó.

Caso Senasa

Al referirse al caso de corrupción desatado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que involucra a su exadministrador Santiago Hazim, indicó que nunca pensó qué fuera capaz de desfalcar al Estado y a la salud de los ciudadanos.

“A mí me sorprendió, nunca en mi vida yo pensaba eso de Chago (Santiago Hazim)... Nunca creía que Hazim podía hacer eso, yo llegué hablar con los demás partidos que estaban atacando porque yo creía que era mentira”, expresó.

Antonio Marte expresó que Hazim es muy amigo de él, pero “lo que hizo no está bien”, al tiempo que indicó que el Ministerio Público, debe seguir profundizando en este caso porque hay muchas clínicas y farmacias involucradas en este caso de corrupción.

“Deben seguir profundizando más hay un millón de clínicas, un millón de farmacias y hay que seguir la investigación”, dijo el senador.

Indicó que Santiago Hazim “le conviene hablar y decir quiénes más están metidos”.

El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, y Ada Ledesma Ubiera, para ser cumplida en la cárcel de Najayo.

Además de arresto domiciliario en contra de arresto domiciliario, dictada contra Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención.