República Dominicana comparte en la OEA su experiencia en el uso de drones en 911

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 de la República Dominicana, como presidente del Grupo Técnico Subsidiario sobre Sistemas de Emergencia y Seguridad (GTS-SES) organizó junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante su Departamento de Seguridad Pública (DSP), en calidad de Secretaría Técnica, el conversatorio internacional “De herramienta útil a recurso esencial: el uso de drones en la atención a emergencias”.

El evento reunió a expertos regionales para compartir experiencias y fortalecer las capacidades regionales en el uso seguro y efectivo de drones en situaciones críticas.

La apertura estuvo a cargo del presidente del GTS-SES y director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD, quien destacó que “los drones, más que un complemento, son un recurso esencial para salvar vidas”.

La jornada fue moderada por la jefa de la Sección de Información y Conocimiento del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Karen Bozicovich, y estuvo conformada por dos paneles técnicos, titulados “Gobernanza, regulación y madurez institucional de los programas de drones” y “Programas de drones en los sistemas de emergencia: capacidades, usos y recursos disponibles”.

El primer panel contó con la participación de Pablo Heredia Cantillana, coordinador del Centro de Competencias en Sistemas No Tripulados y Gestión de Datos de la Berliner Hochschule für Technik (BHT), quien abordó los marcos regulatorios, los procedimientos internos, la protección de datos y la gestión de riesgos que sustentan la gobernanza de los programas de drones, así como los mecanismos de innovación y mejora continua necesarios para su sostenibilidad institucional. Asimismo, intervinieron los técnicos de Normas de Vuelo del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Luis Neri Olivero y Santiago Tejada Flores, quienes expusieron los avances en la regulación dominicana de drones, destacando un marco normativo claro y moderno desarrollado por el IDAC, con la colaboración del Sistema 911, orientado a garantizar el uso seguro y responsable de estas aeronaves en la atención a emergencias.

En el segundo panel, en representación del Sistema 911, participaron el subdirector ejecutivo, coronel piloto Harold Jiménez Polanco, ERD, y el mayor piloto Cristian Moquete Denis, ERD, encargado de la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia (Drones del 911). Durante su intervención, los panelistas presentaron en detalle las operaciones de drones del Sistema 911 en incendios, búsquedas de personas desaparecidas y desastres naturales, además de proyectar un video compilando varios eventos con operaciones reales que han permitido salvar vidas en los últimos años. En este panel también participó Jorge Herrera, del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 de Ecuador, quien compartió la experiencia de su programa de drones, destacando operaciones de apoyo táctico en emergencias de diversa naturaleza, lo que permitió contrastar enfoques y compartir buenas prácticas a nivel regional.