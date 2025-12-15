Más de 300 personas con discapacidad disfrutan sin límites en encuentro navideño

Con el lema “La discapacidad no limita los derechos, también podemos ser felices”, la Fundación de Discapacidad Manos Abiertas (Fundismaabi) celebró su encuentro de socialización anual por la Navidad, con el objetivo de fomentar la integración, la alegría y la convivencia entre las personas con discapacidad.

Con bailes, entrega de regalos, partidos de dominó y un almuerzo, más de 300 personas con discapacidad, junto a familiares y colaboradores, disfrutaron de una jornada de entretenimiento y unión, realizada en la antigua Escuela Nacional de Ciegos, ubicada en la Zona Universitaria de Santo Domingo.

Este encuentro también celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, fecha que busca sensibilizar a la sociedad sobre los derechos, la dignidad y la inclusión de este sector.

Virginia Reynoso, presidenta de la Fundación de Discapacidad Manos Abiertas, resaltó la importancia de crear espacios de integración y recreación para las personas con discapacidad.

“A través de estas actividades demostramos que la discapacidad no limita los derechos ni la felicidad. Nuestro compromiso es seguir trabajando por una sociedad más inclusiva, solidaria y con igualdad de oportunidades para todos”, expresó Reynoso.

Fundismaabi

La Fundación de Discapacidad Manos Abiertas (Fundismaabi) es una entidad sin fines de lucro que trabaja para las personas con todo tipo de discapacidad, promoviendo su integración social, educación, recreación, orientación y el respeto pleno de sus derechos.

La discapacidad no limita los derechos, también podemos ser felices”, la Fundación de Discapacidad Manos Abiertas (Fundismaabi), colabora con personas con discapacidad para atribuirles oportunidades, sonrisas y experiencias que transforman sus vidas.LD.

Cada año realiza charlas, talleres, ayudas de equipos de movilidad, medicamentos, raciones alimenticias y actividades recreativas como esta, para el disfrute pleno de todos, apostando así al cumplimiento de los derechos, base de las personas en situación de discapacidad.