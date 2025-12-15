Lunes con temperaturas frescas y lluvias en la noche; realizan advertencia en las costas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes se espera un cielo mayormente soleado, con escasas lluvias.

El Indomet pronostica que para la tarde y primeras horas de la noche incrementos nubosos generados por aguaceros locales sobre distintas localidades, entre estas, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Pina, Dajabón, Barahona, Azua, San Cristóbal.

Estas lluvias, alerta Indomet, serán producto del calentamiento diurno, así como incidencia de una débil vaguada localizada al norte de la isla, sobre el océano Atlántico.

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda a operadores navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná.

El Indomet prevé que las condiciones vuelvan a la normalidad de manera paulatina en el transcurso del día. Mientras en la costa caribeña, se mantiene actualmente sin recomendaciones de consideración para navegación.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables y frescas durante la noche y madrugada de este domingo, debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.