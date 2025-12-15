Fallece hombre de 80 años tras sufrir infarto mientras se desplazaba en su vehículo en Guatapanal

Un hombre de 80 años de edad falleció tras sufrir un infarto al miocardio mientras se desplazaba en su vehículo por el distrito municipal de Guatapanal, en el municipio de Mao, provincia Valverde.

La víctima fue identificada como Ramón Hipólito Cepeda, residente en el sector Cerro Alto, en Santiago de los Caballeros. Al momento del hecho, se trasladaba a bordo de una yipeta Mazda Tribute, color plateado, placa G209290.

El suceso ocurrió la tarde de este viernes, cuando Cepeda se encontraba de visita en la referida localidad por motivos personales. De acuerdo con las informaciones, fue sorprendido de manera repentina por la muerte mientras conducía.

El fallecimiento fue certificado mediante el acta de defunción número 87361, levantada por la doctora Jacqueline Salcedo, médico legista de turno. Al lugar se presentaron autoridades correspondientes y unidades de emergencia, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y procedieron a restablecer la normal circulación del tránsito en la zona.

La noticia causó consternación entre los residentes del distrito municipal de Guatapanal, quienes lamentaron lo ocurrido.