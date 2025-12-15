Danilo Medina: "El pueblo debe de aprender a conocer a la persona, no por el discurso sino por lo que hace"

El expresidente Danilo Medina manifestó que la principal lección que se debe llevar el pueblo dominicano con relación al caso de alegada corrupción ocurrido dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) es "aprender a conocer" a alguien por sus acciones y no sus palabras.

"El pueblo dominicano debe de aprender a conocer a las personas, no por el discurso, si no por lo que hacen y para mí la mayor enseñanza es esa, no seguir a la gente por discurso conjuntural que ellos llevan, sino por lo que hacen con su vida privada y cuando llegan a la vida pública", manifestó Medina.

Al ser abordado por miembros de la prensa, el exmandatario indicó que "quién es honesto, no vive pregonándolo".

"Lo más importante del caso Senasa, es la enseñanza para el pueblo dominicano, la gente que constantemente se quiere validar hablando de honestidad, de transparencia y de prudencia; la gente de la República Dominicana tienen que seguirlo por lo que hacen porque el que es honesto, es pulcro, es íntegro, no vive pregonando sus valores; basta con que se conozcan sus pasos en la vida para hacerse una idea de quienes son", exclamó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Por el caso de Senasa, a Santiago Hazim y otros nueve implicados fueron acusados de desfalcar al Estado con miles millones de pesos mediante acciones ilícitas en Senasa.

Tanto al exdirector ejecutivo de esa institución y otros seis se les fue dictado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.