CDP rechaza intento de intimidación contra periodista del Listín Diario

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) expresó su rechazo a cualquier intento de intimidación contra los profesionales de la comunicación, esto a propósito de la reciente denuncia de maltrato formulada por un integrante del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) contra un reportero del Listín Diario.

El presidente del CDP, Luis Pérez Novas, sostuvo que el señalado maltrato constituye una amenaza al libre ejercicio periodístico de un Estado democrático y de derecho que está garantizado por la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, al igual que por la Constitución misma.

“Hacemos un llamado a las autoridades, a los fines de que sean garantes del respeto a las libertades y derechos consagrados por ley, incluido el ejercicio periodístico como garante fundamental de la democracia", manifestó Pérez Novas.

La reacción se produce luego de que el periódico Listín Diario denunciara que durante un acto navideño encabezado por el presidente Luis Abinader en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, el mayor del Ejército, Manuel Alejandro Fernández Tavares, encargado de la subdirección de Seguridad Estática del Cusep, amenazó verbalmente al periodista Sauro Scalella, a los fines de evitar que el citado reportero abordara al mandatario a su salida del evento.

"Esperamos que este lamentable episodio no se repita y por ello reiteramos nuestro llamado a las autoridades para que sean garantes de la democracia y defensores del libre ejercicio periodístico", concluyó Pérez Novas.

Asimismo, el Listín Diario condenó este acto en su editorial de la edición de este lunes 15, donde categoriza el acto cometido por el oficial como un “atropello inadmisible”.