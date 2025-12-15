Boxeador mata a tiros a un joven en Jarabacoa por presuntas burlas deportivas

Un boxeador le quitó la vida a tiros a otro joven, en un hecho registrado en el sector Los Haitises de Pedregal, Jarabacoa, provincia La Vega.

El fallecido fue identificado únicamente por el apodo de Ernesto, mientras que el presunto homicida responde al nombre de Jesús Manuel Rosado Espinosa (Chepe). Ambos son residentes del sector Los Haitises de Pedregal.

De acuerdo con versiones ofrecidas por personas que se encontraban en el lugar, el hecho estaría vinculado a burlas reiteradas hacia el presunto agresor, luego de que este perdiera una pelea reciente en la que debutó en la ciudad de Santo Domingo.

Asimismo, señalan que la noche del sábado el joven habría sido objeto de mofas, situación que se repitió la tarde del domingo, momento en que supuestamente disparó en varias ocasiones contra la víctima, causándole la muerte.

Rosado Espinosa fue apresado por agentes de la Policía Nacional, en coordinación con miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y fue puesto a disposición del Ministerio Público de esta jurisdicción.

El levantamiento del cadáver se realizó en la escena del hecho, donde también fueron recolectados varios casquillos. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de la ciudad de Santiago para los fines de lugar.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias de este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad.