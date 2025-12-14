¿De qué han muerto las personas en República Dominicana en 2025?

El Observatorio del Registro Civil de la Junta Central Electoral (JCE) recibió hasta la primera semana de diciembre de este año 48,364 declaraciones de defunciones en República Dominicana.

Las causas de muerte que predominan son natural o no violenta y por enfermedad, con 34,494 y 6,428 defunciones, respectivamente. Estas cifras traducidas en porcentajes representan el 85 % de los fallecimientos en República Dominicana durante 2025.

El 15 % restante está compuesto por registros en siete categorías, lideradas por “otras causas” con 3,427 defunciones. Mientras que el tránsito se ha cobrado 2,201 vidas, según las cifras, actualizadas hasta el pasado 7 de diciembre.

La lista continúa con 749 homicidios, 505 muertes por accidentes y 396 suicidios, cifras que mantienen abierto el debate sobre la seguridad ciudadana y la atención a la salud mental, además de los preocupantes niveles de mortalidad vial.

Este último factor tiene un impacto que se extiende más allá de las estadísticas: generan pérdidas humanas, económicas y sociales para miles de familias dominicanas.

También se registraron 110 muertes por accidentes laborales y 54 fallecimientos por envejecimiento.

Hasta la fecha, estas cifras presentan 1,855 muertos menos en comparación con el año pasado, periodo en el que también predominaron las muertes naturales y por enfermedad en los registros de defunción.

En los últimos cinco años las cifras han oscilado entre 45,788 y 53,584 muertes.

Con 4,961 defunciones, enero fue el mes con más muertes y el promedio mensual se estima en 4,030.

El 58 % de las muertes de este año corresponden a hombres, un dato que se ha perpetuado históricamente si se observan los números de las últimas dos décadas, disponibles en la página web de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Contraste con otras cifras

Cuando se ingresa a la plataforma del Observatorio de la JCE, salta en pantalla un descargo de responsabilidad que expresa que los datos presentados provienen exclusivamente de los registros que realiza el órgano encargado de administrar el Estado Civil.

“Su recopilación y resultados son independientes y pueden diferir de las estadísticas publicadas por otras instituciones debido a la naturaleza de sus funciones”, agrega la notificación.

Accidentes de tránsito entre las más comunes

Tal es el caso de las cifras presentadas por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial de la República Dominicana (Opsevi), el cual registra hasta la fecha 1,760 personas confirmadas como fallecidas por accidentes de tránsito en 2025. La diferencia entre ambas fuentes es de 441 muertes.

Las cifras de este año van desde 11 muertes, en el mes actual, hasta 218 en enero, mes más crítico del año en 2025. El promedio mensual, según el Opsevi, es de 146.67 fallecidos.

Asimismo, en el portal se destaca que por cada 10,000 vehículos fallecen 2.84 ciudadanos y el 8.9 % de las muertes corresponde a jóvenes de 20 y 24 años. Mientras que el 7.5 % pertenece a jóvenes de 25 y 29 años y un 6.2 % a personas de entre 30 y 34 años.

Principales causas de muerte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cuenta con un apartado sobre principales causas de muerte en República Dominicana, cuyas cifras más actualizadas son de 2021.

Enfermedad cardíaca isquémica era entonces la principal causa de muerte tanto en mujeres como en hombres.

Principales causas de muerte en hombres y mujeres en República Dominicana en 2021 según la OMS.

Según la OMS, teniendo en consideración cifras de 2019, la probabilidad de morir por alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas entre los 30 y los 70 años exactos en República Dominicana es de 18.6 %.