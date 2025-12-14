Gobierno anuncia aumento de RD$1,500 a tarjeta Supérate por el mes de diciembre

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, anunció este domingo que los beneficiarios de la tarjeta Supérate recibirán un aumento en el mes de diciembre de RD$1,500 pesos adicionales.

Informó que el monto actual que recibe la tarjeta es de RD$1,650 mensuales, para un aumento de RD$3,150 pesos.

Indicó que por el mes de diciembre, las familias recibirán ese adicional por parte del Gobierno dominicano para que puedan sacar su seguro médico, entre otros beneficios.