Indomet pronostica un sábado despejado con posibles lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este sábado gran parte del territorio mantendrá un cielo despejado.

Sin embargo, advirtió que las provincias María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Sánchez Ramírez han presentado lluvias desde la madrugada, debido al arrastre de nubes a través del viento moderado del este y una leve incidencia de vaguada.

Durante el transcurso de la mañana, las lluvias se trasladaran hacia provincias vecinas, disminuyendo gradualmente.

Para la tarde se esperan otras lluvias, especialmente hacia sectores de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega y Duarte, con una inclinacion hacia el sureste en las horas nocturnas.

Respecto a las temperaturas durante las noches y las madrugadas se tornarán frescas debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.

Se esperan temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.