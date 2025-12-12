Unicef destaca avances logrados para la niñez en RD, a 79 años de su creación

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) conmemora 79 años de su creación, reafirmando un legado global y nacional que ha impulsado transformaciones decisivas en las políticas públicas, las instituciones y las oportunidades para los niños, niñas y adolescentes.

Destaca que, en República Dominicana, su presencia ha sido clave en momentos determinantes de la historia social y jurídica del país.

Recuerda que Mateo es uno de los miles de niños cuyo desarrollo ha sido impactado por este trabajo. Nació prematuro, con apenas dos libras y media, pero gracias a la técnica Mamá Canguro —promovida y acompañada por Unicef en el país para garantizar la supervivencia y el bienestar neonatal— pudo estabilizarse en los primeros días de vida mediante el contacto piel con piel.

Refiere que, más adelante, su crecimiento continuó con la lactancia materna, otro de los pilares fundamentales que impulsa la organización para asegurar nutrición, salud y desarrollo temprano.

Al regresar su madre al trabajo, Mateo ingresó a un centro de atención integral donde encontró un entorno seguro para aprender, explorar y desarrollar nuevas habilidades.

“Su trayectoria refleja la realidad de miles de niños y niñas dominicanos cuyos derechos se fortalecen a través de programas y políticas apoyadas por Unicef desde la primera infancia hasta la adolescencia”, indica en un comunicado de prensa.

Recuerda que durante su crecimiento, Mateo -como muchos otros adolescentes dominicanos- podrá acceder a iniciativas educativas, de participación y liderazgo juvenil acompañadas por Unicef.

Cita que plataformas como Altavoz y U-Report le permitirán expresar sus opiniones, aprender de otros jóvenes y contribuir a las soluciones que demanda su generación. “Su voz será parte de un movimiento que impulsa espacios seguros, inclusivos y significativos para la participación juvenil”, agregó.

“Unicef nació para proteger a los niños más vulnerables del mundo, y ese propósito sigue más vigente que nunca. En República Dominicana hemos sido parte de avances históricos y seguimos trabajando en la modernización del Sistema Nacional de Protección Infantil. Nuestro compromiso es que cada niño y niña crezca protegido, escuchado y con igualdad de oportunidades”, afirmó Anyoli Sanabria, representante interina de la agencia de Naciones Unidas en el país.

Hitos clave

Sobre los hitos clave en materia de construcción de políticas y marcos legales a favor de la infancia, Unicef cita el primer acuerdo formal con el Gobierno dominicano para programas de salud y nutrición infantil, en 1952.

En 1979 estuvo la respuesta de emergencia al huracán David y creación de un programa integral para el desarrollo del Suroeste.

Recordó el acompañamiento técnico para la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1991, y la aprobación del Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 14-94), 1994.

Refiere también la promulgación de la Ley 136-03 y creación del Sistema Nacional de Protección Infantil, en 2003, además de la aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil, un logro histórico con fuerte incidencia de Unicef en 2021.

Sobre sus aportes que han marcado a generaciones, la declaración de prensa menciona para la década de 1980 la ampliación de programas de supervivencia infantil, educación, nutrición y participación comunitaria.

Precisa que cuatro años después se logró la expansión de iniciativas educativas al Cibao Oriental y Santo Domingo, mientras entre 1992 y 1996 las acciones reforzadas en salud, educación y protección para la niñez más vulnerable.

Para la década de 2000, el impulso a los derechos de mujeres, niños y adolescentes, fortaleciendo capacidades institucionales, así como el apoyo a iniciativas de juventud y desarrollo humano.

En 2019, Unicef cita su aporte en estrategias para garantizar derechos de niños y niñas en situación de migración.

“Durante casi ocho décadas, Unicef ha acompañado al país mediante asistencia técnica, evidencia, formación de capacidades y apoyo a políticas sociales que cubren todo el ciclo de vida: desde la salud neonatal, la educación inclusiva y la protección integral, hasta la participación juvenil y la respuesta a emergencias”, añadió Sanabria.

A los 79 años de su fundación, destaca que Unicef continúa impulsando soluciones basadas en evidencia y alianzas nacionales para que cada niño y niña, desde su nacimiento hasta la adolescencia, reciba cuidado, protección, educación y oportunidades reales de desarrollo.

“Celebramos esta trayectoria reafirmando nuestro compromiso con la niñez dominicana. Cada historia, como la de Mateo, comienza con un primer abrazo y con la convicción de que todos los niños tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades”, concluyó la representante interina de la entidad.