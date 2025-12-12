Ordenan a Clínica Abreu entregar historial médico de Rafael Calderón; recesa audiencia para el jueves

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó a la Clínica Abreu y al médico tratante del exsenador Rafael Calderón, implicado en el Caso Calamar, entregar la documentación completa sobre el estado de salud del imputado.

La magistrada dispuso un plazo de 48 horas para que se suministren a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, un historial médico completo del paciente y los resultados de los estudios y evaluaciones médicas practicadas.

La decisión de la jueza se fundamenta en que la experticia médica ordenada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para evaluar a Calderón no fue concluyente. Tiene una licencia médica de 30 días.

La magistrada Ramírez señaló que la evaluación del médico legista del INACIF se limitó a una simple verificación física y que no se pudo acceder a documentos cruciales y que no se obtuvo copia del expediente clínico.

Tampoco se le entregó el informe médico ni los estudios complementarios que pudieran certificar las patologías que presenta el ciudadano.

La jueza coincidió con el Ministerio Público en que, para que un especialista emita un dictamen válido y concluyente, es "indispensable contar con el historial médico completo del ciudadano, pues a simple vista física no es suficiente para un médico".

La magistrada argumentó que esta diligencia es "crucial para resguardar el derecho a la salud y a la defensa del imputado", ya que los documentos solicitados son necesarios para que el médico del INACIF pueda emitir un certificado médico debidamente fundamentado.

Rechazada la comparecencia Virtual

En otro punto de la audiencia, la jueza Ramírez rechazó un pedimento que buscaba permitir que el exsenador Calderón, junto a su consejo de defensa, siguiera el proceso de manera virtual.

La magistrada fue enfática al recordar que, aunque existen excepciones para que los testigos sean escuchados por vía digital en materia penal, "para los imputados no está vigente esta disposición".

Por lo tanto, el tribunal rechazó la solicitud, reafirmando la prohibición legal de la presentación remota para los encartados en esta etapa judicial.

Próxima Audiencia

Debido a la necesidad de esperar el cumplimiento del plazo de 48 horas para que se entreguen los documentos médicos ordenados, la jueza Altagracia Ramírez se vio obligada a suspender la audiencia.

La próxima citación quedó fijada para el jueves 18 de diciembre a las 9:00 de la mañana, con la presencia obligatoria de todas las partes y sus representaciones.