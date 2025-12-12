Juramentan a Luis Peña Núñez como nuevo presidente del CMD

Este viernes fue juramentado el doctor Luis Peña Núñez como el nuevo presidente nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD) por el período 2025-2027, en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Peña fue juramentado por el presidente saliente, doctor Waldo Ariel Suero y su Junta Directiva Nacional, de conformidad con la ley de Colegiación Médica (68-03), como las nuevas autoridades para dirigir el CMD durante el período 2025/27.

En la misma actividad el presidente entrante Luis Peña Nuñez juramentó a los presidentes regionales y provinciales del CMD.

Entre aplausos el presidente saliente, Waldo Ariel Suero, rindió cuentas de los innumerables logros obtenidos en su gestión.

De igual forma, Peña Núñez dio un discurso con las propuestas para su gestión que inicia a partir de hoy.

Hace un mes, el doctor Peña Núñez ganó las elecciones nacionales del CMD y también fue proclamado por el Consejo Nacional del CMD.