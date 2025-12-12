DNCD confisca 429 paquetes de cocaína y detiene a tres dominicanos en Baní

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó 429 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, en un a embarcación a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní, provincia Peravia, con tres dominicanos a bordo

El vocero del organismo antinarcótico, Carlos Devers, informó que en el operativo resultó además en la detención de Raudy Genao Concepció, Jorge Luis Feliz y Ángel Raúl Genao García, quienes tripulaban la embarcación interceptada.

Sostuvo que remitieron a las tres personas, ante el Ministerio Público, contras quienes se solicitara medida de coerción en su contra en las próximas horas, por violación a la ley 50-88 sobre y sustancias controladas.

En el operativo participaron efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) coordinados por el Ministerio Público y apoyados por organismos internacionales.

Las unidades marítimas, aéreas y terrestres, tras recibir informes de inteligencia, sobre una embarcación (tipo pesquera) que se acercaba a costas dominicanas, montaron un amplio operativo para neutralizar la lancha y atrapar a sus tripulantes.

Dijo que la embarcación de 23 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, se hundió, debido al mal tiempo que predomina en toda la zona, mientras sus tres tripulantes, dos Gps y otras evidencias, quedó en manos de las autoridades.

Señaló que el Ministerio Público y la DNCD, amplían las investigaciones para determinar si hay otros implicados en estas redes criminales, cuyo modo operativo es traer drogas en lanchas rápidas a territorio dominicano procedentes de Sudamérica.

Destacó que la DNCD ha continuado mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico y durante el 2025, se ha logrado confiscar en suelo dominicano, 30, 285 kilogramos (más de 30 toneladas) y con la cooperación internacional, otros 17, 041, para un total consolidado de 47, 326 kilogramos de distintas drogas.

Los 429 paquetes de la sustancia están siendo enviados bajo Cadena de Custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará en su análisis el tipo y peso exacto del cargamento.