Comerciantes del mercado de La Vega dicen continúan las plagas luego de fumigación

Luego de que el mercado municipal de La Vega cerrara sus puertas este jueves para realizar una jornada de fumigación, debido a la plaga de cucarachas y ratones que les afecta, varios de los comerciantes del lugar denuncian que los trabajos no se realizaron propiamente.

Los mercaderes han puesto en duda la realización del operativo, debido a que al abrir las puertas del mercado e iniciar con las ventas a las 5:30 de la mañana, no se sentía ningún tipo de olor del veneno, además, de que no se pudieron observar plagas muertas en ningún espacio del lugar.

“Si hubieran fumigado, se vieran las cucarachas muertas por todas partes, y no hay ninguna”, indicó uno de los comerciantes.

Esta es la primera vez que se realiza una jornada de fumigación en el mercado de La Vega desde su inauguración en septiembre de 2024.

Según explican, una plaga de miles de cucarachas ha infestado el local. Indican que el insecto que les invade, no es nativo del país, sino que viene escondidas en las cajas y sacos de los productos que son importados de países como Canadá y México, como el ajo y la cebolla.

“Ese pajarito no es de aquí, he comprado como 5 baygones y no la matan. Aplastándolas y con trementina es que hemos podido matarlas” estableció uno de los dueños de un puesto, identificado solo como Eduardo.

Otros comerciantes sugieren que los trabajos de fumigación sí se realizaron, y que solo necesita una capa más de refuerzo para ver los resultados.

Arquímedes Andújar, representante de los comerciantes, asegura haber pasado a medio día del jueves, por las instalaciones del mercado y dice haber visto a personas fumigando en las afueras del local. Sin embargo, no puede asegurar que lo hicieran dentro, debido a que las puertas se mantuvieron cerradas.