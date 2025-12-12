Asociación Dominicana de Profesores reitera rechazo a fusión de ministerios

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reiteró su rechazo al propósito de fusionar el ministerio de Educación y el ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, tras considerar que su único propósito es reducir la inversión pública en educación, en un periodo que el sistema educativo requiere mantener y ampliar la inversión y mejorar la calidad del gasto.

El profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, recordó que, en enero pasado, realizaron un encuentro nacional por la defensa de la educación pública, con el soporte fundamental de académicos y organismos especializados, en el que se estableció como principal conclusión que la pretendida fusión carece de fundamentos sólidos, de análisis de factibilidad y de mecanismos claros que garanticen beneficios reales para el sistema educativo del país.

Hidalgo señaló que detrás de este proyecto se esconden fines privatizadores que se expresan en la propuesta de incorporar las alianzas público-privadas, el establecimiento de fideicomisos y la tercerización de la gestión educativa.

“La propuesta de fusión Minerd-Mescyt, es un invento, que no está sustentada en ningún estudio o diagnóstico, que muestre la necesidad y viabilidad del mismo”, afirmó el presidente de la ADP.

Hidalgo aseguró que, de materializarse este despropósito, causaría daños severos a los procesos que están desarrollando ambos ministerios, haciendo mucho más complejas la implementación de las acciones de recuperación, necesarias para avanzar hacia una gestión educativa más eficiente.