Aeropuerto de Las Américas proyecta recibir cerca de 500 mil pasajeros durante este mes y primeros días del 2026

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), proyecta recibir alrededor de 500,000 pasajeros en unas 4,800 operaciones de vuelos durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, con motivo de la temporada navideña.

La cifra representa un incremento frente al año 2024, cuando la terminal capitalina movilizó cerca de 400,000 pasajeros en el mismo periodo.

De cumplirse las expectativas, AILA estaría alcanzando un nuevo récord histórico en el flujo de viajeros para esta época festiva, marcada tradicionalmente por el retorno masivo de dominicanos residentes en el exterior.

Aerodom, empresa que opera el aeropuerto, explicó que la mayor parte de los pasajeros procederá de distintas ciudades de Estados Unidos, país que alberga a más de dos millones de dominicanos.

Las rutas desde Nueva York, Newark, Boston, Miami, Orlando y Atlanta figuran entre las más demandadas por la diáspora, que acostumbra a regresar al país para celebrar las fiestas navideñas.

Asimismo, se prevé un aumento en las llegadas desde Europa, especialmente de España, Francia, Italia, Portugal, Alemania y Holanda, así como de naciones latinoamericanas como Colombia, Panamá, Cuba y Puerto Rico, donde también existe una significativa presencia dominicana.

Preparativos operacionales

Aerodom informó que el Departamento de Operaciones de AILA tiene programadas las 4,800 operaciones aéreas, que incluyen vuelos regulares, chárter y servicios especiales habilitados para responder a la demanda estacional.

La empresa explicó que se han reforzado las áreas de seguridad, servicio al pasajero, rampa, mantenimiento, migración y aduanas, con el propósito de garantizar un flujo ágil y ofrecer una experiencia más cómoda a quienes ingresan al país durante las festividades.

Igualmente, se han dispuesto facilidades adicionales para las aerolíneas y operadores que incrementan sus frecuencias durante diciembre, incluyendo disponibilidad de posiciones de parqueo, apoyo logístico y soporte operacional.

Aduanas garantiza la Gracia Navideña

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, instruyó a su personal para asegurar que todos los dominicanos que regresan al país puedan disfrutar plenamente de la "Gracia Navideña".

Sanz Lovatón destacó que la institución ha desplegado inspectores especiales para supervisar el proceso de chequeo y entrega de equipajes de los viajeros que califican para esta facilidad, con el fin de evitar quejas, retrasos o malentendidos.

“Lo que el presidente y nosotros queremos es que esos hombres y mujeres esforzados, que durante años trabajan en el exterior y vienen en Navidad a reencontrarse con los suyos, se sientan felices y bien recibidos al regresar a su tierra”, expresó.

Un diciembre de reencuentros

Como cada año, diciembre marca el regreso de miles de dominicanos radicados en el extranjero que viajan para reunirse con sus familiares, celebrar la Nochebuena y recibir el Año Nuevo en su país.

El ambiente en AILA ya refleja esa emoción propia de la temporada: abrazos efusivos, filas de maletas repletas de regalos y la alegría de quienes vuelven a casa tras largos meses de ausencia.

Con el aumento de frecuencias aéreas desde Estados Unidos, Europa y América Latina, y con la Gracia Navideña impulsando aún más el movimiento de viajeros, todo apunta a que 2025 cerrará con uno de los mayores flujos de pasajeros en la historia reciente del Aeropuerto Internacional de Las Américas