Vaguada provocará lluvias en algunas provincias este jueves

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este jueves se espera un cielo mayormente soleado, con pocas nubes, por los efectos del sistema anticiclónico.

No obstante, el Indomet no descarta la ocurrencia de lluvias debido a la incidencia de una débil vaguada sobre La Altagracia, San Pedro de Macorís, sectores de Santo Domingo y San Cristóbal

El Indomet pronostica la ocurrencia de aguaceros con posibles tronadas debido a la incidencia de una vaguada sobre las provincias Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Puerto Plata, Independencia, Elías Piña y San Juan.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.