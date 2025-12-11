"Navidad en las aulas 24/7", intervendrán más de 250 escuelas con un costo de más de RD$300 millones

La Dirección de Infraestructura Escolar lanzó el Plan de Mantenimiento Correctivo “Navidad en las aulas 24/7” ; esta iniciativa del Ministerio de Educación busca fortalecer los centros educativos durante las vacaciones navideñas.

El ingeniero Roberto Herrera aseguró que más de 250 centros educativos, al menos 1,800 aulas en todo el país, serán intervenidas para la realización de pisos, ventanas, pintura, electricidad y desperfectos en la infraestructura.

La inversión para estas reparaciones será de RD$300 millones.

“Mientras ustedes descansan, nosotros estaremos trabajando en nuestro plan 'Navidad por las aulas', como lo pidió nuestro señor presidente”, aseguró Herrera, durante su discurso en la Escuela San Vicente de Paul.

Para estos trabajos se entregaron 50 camionetas que servirán para transportar los materiales de construcción para la reparación de las aulas en todo el país.

"Este programa es la continuidad de nuestro plan integral de mantenimiento correctivo y preventivo, el cual busca garantizar que no sea necesario tener que esperar las vacaciones de verano para intervenir nuestro centro, sino que podamos trabajar de manera permanente aprovechando todos los espacios y posibilidades. Una de las metas que nos hemos planteado es impactar las escuelas sin interrumpir la docencia, a través de la coordinación con los directores de centros y las autoridades distritales", agregó.

Asimismo, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, dijo que durante las relaciones de las aulas estará al pendiente y en apoyo de esta iniciativa para que los estudiantes, a su reingreso de las vacaciones de Navidad, tengan espacios dignos para desarrollar el aprendizaje.

“Es justo que mientras los niños estén de vacaciones, nosotros estemos trabajando, no solo por la paga, sino para guardarles a ellos un aula, un aula linda, un aula limpia, para guardarles un baño higiénico, para guardarles un salón de trabajo donde hombres y mujeres se pusieron todo su esfuerzo, intervinieron para que esas aulas estén dignas de la educación que ellos van a recibir”, manifestó Astacio.

Durante esta jornada participaron distintas autoridades educativas, ingenieros y estudiantes que fueron parte de este plan para fortalecer las escuelas durante la Navidad .