Fundación Rica celebra su quinta entrega del premio Dr. Julio A. Brache Aezeno y anuncia nueva categoría

La Fundación Rica celebró la quinta entrega del Premio Dr. Julio A. Brache Arzeno a la Sostenibilidad, reconociendo la labor ejemplar de diferentes organizaciones sin fines de lucro en las áreas de educación, medio ambiente y salud.

“Este premio reconoce la labor de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad siendo asi las areas de medio ambiente, salud y educacion y estamos incorporando una cuarta categoria para el año que viene”, expresó Julio Virgilio Brache, presidente de la fundación Rica.

Esta iniciativa surge con el deseo de exaltar la excelente trayectoria profesional, empresarial y familiar del creador del grupo, Julio A. Brache Arzeno.

Esto con el propósito de reconocer a instituciones sin fines de lucro que a través de su esfuerzo y trabajo que contribuyen a aumentar las situaciones de vida del país.

Las entidades premiadas

Cada una de las instituciones ganadoras recibieron un incentivo económico de RD$1,250,000 cada una para fortalecer sus iniciativas de impacto social.

“Este premio no solo representa el legado del DR. Brache Arzeno, sino que también constituye un reconocimiento al invaluable trabajo de las instituciones sin fines de lucros de la República Dominicana que unen sus esfuerzos para llevar las condiciones de vida de nuestra gente”, manifestó Virgilio Brache.

Julio Virgilio Brache presidente de la fundación Rica, durante la celebración.fuente externa

Educación: Fe y Alegría, por su compromiso con la educación integral y las oportunidades educativas para comunidades frágiles.

Medio Ambiente: ADESJO (Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa), reconocida por su dominio en conservación, reforestación y manejo sostenible de recursos naturales.

Salud: Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), por su continua labor en la atención, inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad a nivel nacional.

Compromiso con el Desarrollo Comunitario

Durante la ceremonia Brache anunció que partir de la próxima convocatoria de 2026, y coincidiendo con el 60.º aniversario del Grupo Rica, se incorporará una cuarta categoría: Desarrollo Comunitario.

Esta cuarta categoria: Desarrollo comunitario, se esta incoorporando debido a la alta demanda de cantidades de postulantes que han tenido en este año siendo asi mucho más que la de años anteriores.

“Queremos que ese premio tambien lleguen a personas que han estado trabajando en el desarrollo comunitario, obras sociales, no solamente en el ambito de salud, educacion y medio ambiente si no que tambien desarrollar esa comunidades mas vulnerables”, afirmó.

Explicó que la nueva categoría surge de la “crecida relevancia del premio y la diversidad de entidades que trabajan en áreas prioritarias para la sociedad, trascendiendo los límites de las categorías originales”.

El presidente de la Fundación exhortó a las organizaciones a seguir trabajando con dedicación por un país "más justo, equitativo y sostenible", asegurando así que el Grupo Rica seguirá impulsando el premio para transformar vidas.

En tal sentido, el director ejecutivo de la Fundación Rica, Wenceslao Soto, reiteró el compromiso institucional con el desarrollo sostenible del país, destacando la continuidad de las iniciativas que promueven el bienestar social, la proteccion ambiental y ahora , el fortalecimiento comunitario.